Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat am Morgen seine Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Hier gelang es die Prognosen der Analysten zu schlagen. Zudem erhöhte Novartis seine Jahresziele. Bei den Anlegern kam dies gut an. Die Aktie kann am Vormittag deutlich zulegen und ein neues Kaufsignal generieren.Die Einnahmen von Januar bis März stiegen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 11,83 Milliarden Dollar. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus elf Prozent. ...

