Schweizer Electronic AG: Erweiterung des Vorstands - Bestellung von Herrn Thomas Gottwald als neues Vorstandsmitglied



23.04.2024 / 10:30 CET/CEST

23.04.2024 / 10:30 CET/CEST





Schweizer Electronic AG: Erweiterung des Vorstands - Bestellung von Herrn Thomas Gottwald als neues Vorstandsmitglied Schramberg, 23. April 2024 - Der Aufsichtsrat der Schweizer Electronic AG hat Herrn Thomas Gottwald mit Wirkung zum 1. Mai 2024 für die Dauer von 3 Jahren als CTO (Chief Technology Officer) in den Vorstand berufen. Herr Thomas Gottwald ist seit über 30 Jahren bei der Schweizer Electronic AG tätig. In seinen bisherigen Positionen hat er wesentlich zur Entwicklung der für unser Unternehmen wegweisenden Embedding-Technologie p² Pack beigetragen. Seine Laufbahn begann Herr Gottwald im Jahre 1991 in der Prozesstechnik und übernahm nach diversen Erfolgen - wie u.a. die Einführung der HDI-Technologie bei SCHWEIZER - bereits die Verantwortung für unsere Zukunftstechnologien als Director of Innovations. Zuletzt verantwortete Gottwald als Vice President Technology in seiner Rolle die Bereiche Innovations, Product Management, IP-Management sowie das Frontend. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Thomas Gottwald einen ausgewiesenen Experten für die Position als CTO gewinnen und somit die technologische Kompetenz im Vorstand weiter verstärken konnten", so Dr. Stefan Krauss, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Elisabeth Trik

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 512 302

E-Mail: elisabeth.trik@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag

