Wer im vorigen Jahr in Österreich eine PV-Anlage nutzen wollte, musste oft lange auf Material und Netzanschluss warten. Nun hat sich die Lage deutlich entspannt, berichtet der Branchenverband PV Austria. Im Schnitt dauere es zurzeit drei Monate, eine private Photovoltaik-Anlage in Österreich zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Das geht aus einer Umfrage des Bundesverbands Photovoltaic Austria (PV Austria) hervor. Die Lager seien voll und Kapazitäten vorhanden, heißt es in der Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...