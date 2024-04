Der Ausbau der erneuerbaren Energien in China ist rasant. Doch auch Kohle, Öl und Gas bleiben noch lange wichtig. Ein Report von DNV liefert Daten und Analysen. Laut dem "Energy Transition Outlook China" von DNV etabliert sich China in zweierlei Hinsicht als als Vorreiter in Sachen grüne Energie. Zum einen sei der Ausbau der erneuerbaren Energien im Land "konkurrenzlos". Zugleich exportiere China viele Technologien für erneuerbare Energien. Gerade die vehemente Exportpolitik sorgt für viel Kritik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...