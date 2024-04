Die Aktie von ABB hat sich seit Oktober ausgezeichnet entwickelt. Zuletzt sorgten Quartalszahlen für Schub. Außerdem gibt es ein neues Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe. Gleichzeitig stehen aber auch wichtige Veränderungen an. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg ...