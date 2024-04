Die beiden Unternehmen haben auf der Solar Solutions in Bremen eine Partnerschaft vereinbart. Ihr gemeinsames Angebot richtet sich in Installateure in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sigenergy Technology ist noch relativ neu auf dem deutschen Photovoltaik-Markt. Auf der Solar Solutions in Bremen vereinbarte das chinesische Unternehmen eine Partnerschaft mit pvXchange Trading. Beide Unternehmen würden künftig gemeinsam Installateuren in Deutschland, Österreich und der Schweiz private und gewerbliche Photovoltaik-Lösungen für die Eigenversorgung anbieten, teilten sie am Dienstag mit. Sie ...

