GBP/JPY gewinnt als Reaktion auf den positiven EMI für den Dienstleistungssektor in Großbritannien etwas an Zugkraft - Ein positiver Risikoton untergräbt den sicheren Hafen JPY und sorgt für weitere Unterstützung - Interventionsängste könnten den Aufwärtstrend des Währungspaares im Vorfeld der BoJ-Sitzung am Freitag begrenzen - Das Währungspaar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...