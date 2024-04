Tesla: Können Quartalszahlen dem strauchelnden Ausblick helfen? Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 23.04.2024

AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - Tesla

WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kürzel: TSLA

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 132,80 EUR

Marktkapitalisierung: 424,96 Mrd. US-Dollar

Umsatz 2023: 96,77 Mrd. US-Dollar

Eigenkapitalquote: 60,58 %

KGV 2024*: 54,46 %

4 Wochen Performance: - 10,09 %

Bewertung: Fairer Preis

Div. Rendite 2024*: 0,00 %

Branche: Automobilindustrie

* Prognose

Parkettgeflüster:

Anfang der Woche hat Tesla bekannt gegeben, die Preise in Deutschland weiter zu senken. Bereits Ende der letzten Woche ging eine vergleichbare Meldung in den USA durch die Presse. Die Nachfrage nach E-Autos sinkt, auf dem Markt tobt ein Preiskrieg, den Tesla auch mit initiiert hat. Der Aktienkurs des Konzerns ist in den letzten Monaten kräftig gesunken und ist von den Höchstständen im Herbst 2021 meilenweit entfernt. Tesla hat in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorquartal 2022 insgesamt 8,5 Prozent weniger Autos verkauft. Nach Jahren des Höhenflugs kämpft Telsa mit einer Reihe von Problemen. Zum einen ist es die stockende Nachfrage gepaart mit der Rabattpolitik des Unternehmens, zunehmender Wettbewerbsdruck, insbesondere aus China, aber auch eine in die Jahre gekommene Modellpalette des Unternehmens.

Trotz aller Probleme hat Tesla im ersten Quartal mehr Autos verkauft als jeder andere Wettbewerber und trotz des deutlichen Rückgangs des Aktienkurses ist das Unternehmen nach wie vor gut 460 Mrd. EUR wert. Die Frage, die sich Analysten als auch Aktionäre stellen ist, wie Elon Musk in Zukunft wachsen will, um die Story des erfolgreichen Unternehmens aufrecht zu halten. Geplant ist das Model 2, das zum Preis von 25.000 US-Dollar angeboten werden soll und autonom fahrende Robotaxis. Tesla spricht schon seit Jahren von autonomem Fahren, immer wieder kommt es aber deswegen zu Unfällen. Die Autopilot Technik ist mehr ein Fahrassistenz-System, was Kontrolle und Eingreifen durch einen Menschen am Steuer erforderlich macht. Nach Monaten der schlechten Nachrichten braucht der Konzern eine klare Auskunft zur Strategie.

Die Ergebnisse für das 1. Quartal 2024 wird der Konzern am 25.04.2024 vorlegen...

