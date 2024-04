EQS-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Ekosem-Agrar AG veröffentlicht Jahresabschlüsse 2022 - Abschlussprüfer erteilt Versagungsvermerke



Ekosem-Agrar AG veröffentlicht Jahresabschlüsse 2022 - Abschlussprüfer erteilt Versagungsvermerke Hintergrund insbesondere hohe Unsicherheit infolge des Russland-Ukraine-Konflikts

Anleihegläubiger sind aufgerufen, über Restrukturierungskonzept abzustimmen Walldorf, 23. April 2024 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. In diesem Zusammenhang erteilte der Abschlussprüfer des Unternehmens, die DWP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wie für die letzten beiden Geschäftsjahre, Versagungsvermerke für den Einzel- und Konzernabschluss. Der Prüfer sieht sich aufgrund fehlender Verzichtserklärungen der finanzierenden Banken sowie der Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts nicht in der Lage, ein abschließendes Prüfungsurteil abzugeben. Insbesondere konnten keine ausreichenden Nachweise über die Möglichkeit der zukünftigen Ausübung der Kontrolle über die russischen Tochtergesellschaften und die dort vorhandenen Zahlungsmittel sowie über zentrale Planungsannahmen erbracht werden. Vor dem Hintergrund bereits bestehender und drohender Restriktionen sind die Anleihegläubiger der Ekosem-Agrar Anleihen 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08) derzeit dazu aufgerufen, über die Restrukturierung der Anleihen abzustimmen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Anleihegläubiger von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen sollten, damit die anstehenden Anleihegläubigerversammlungen das notwendige Quorum für die Beschlussfähigkeit erreichen. Die ersten Anleihegläubigerversammlungen finden am 2. Mai 2024 in Wiesloch statt. Sollte das Quorum nicht erreicht werden, finden voraussichtlich am 3. und 4. Juni 2024 die zweiten Anleihegläubigerversammlungen statt. Anleihegläubiger, die nicht persönlich vor Ort anwesend sein können, haben die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen. Eine Anleitung zur Teilnahme sowie die notwendigen Dokumente finden sie auf der Website der Ekosem-Agrar AG unter https://www.ekosem-agrar.de/investor-relations/ . Die Gesellschaft weist insbesondere auf eine frühzeitige Anforderung des Besonderen Nachweises mit Sperrvermerk bei der Depotbank hin, der für die Teilnahme zwingend erforderlich ist. Bei Fragen können sich Anleihegläubiger per Mail an ir@ekosem-agrar.de wenden. Der Geschäftsbericht 2022 ist auf der Website der Ekosem-Agrar AG unter https://www.ekosem-agrar.de/investor-relations/finanzpublikationen/ verfügbar. Über Ekosem-Agrar Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von mehr als 235.000 Rindern (davon über 112.500 Milchkühe) und einer Milchleistung von 3.440 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 630.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 14.500 Mitarbeitern in neun Verwaltungsgebieten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2022 eine Betriebsleistung von 1.152,0 Mio. Euro und ein EBITDA von 396 Mio. Euro erwirtschaftet. Ekosem-Agrar Kontakt Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekosem-agrar.de



