Am Freitag erlitten KI-Aktien wie Nvidia einen herben Kursrückschlag an den Börsen. Laut Analysten könnte es aber bald für ein paar Vertreter noch schlimmer kommen. Das war ein böses Erwachen. Nachdem die Halbleitergiganten ASML und Taiwan Semiconductor in der letzten Woche ertragsbedingte Rückgänge vermeldeten, begann bei vielen KI-Aktien der Abverkauf. Als am Freitag dann noch ein Analyst die Entscheidung von Super Micro Computer, keine vorläufigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...