Cloud-Geschäft treibt SAP weiter nach Vorne - Aktie eröffnet deutlich im Plus

Die neusten Quartalszahlen haben SAP kräftigen Rückenwind gegeben. Insbesondere ein anhaltend starkes Cloud-Geschäfts bescherte dem Softwarekonzern erneut kräftiges Wachstum. Die Aktie reagierte auf die Quartalszahlen mit Kursgewinnen.



Mit Spannung erwartet legte SAP am gestrigen Abend seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Im ersten Quartal konnte der größte europäische Softwarehersteller ein Rekordwachstum beim Auftragsbestand des zukunftsträchtigen Cloudgeschäfts um 28 Prozent auf 14,18 Milliarden Euro verzeichnen. Auch der Umsatz im letzten Quartal konnte mit 8,04 Milliarden Euro überzeugen. Auf der operativen Ebene schlug aufgrund der Restrukturierungskosten von 2,2 Milliarden Euro für den angekündigten Konzernumbau ein Verlust von 0,8 Mrd. Euro zu Buche. Dennoch trübte der operative Verlust das Gesamtbild nicht ein, da der hohe Auftragsbestand im Cloudgeschäft sowie die überraschend hohen Barmittelzuflüsse von 2,5 Milliarden Euro den Verlust wettmachen. Damit konnte das Walldorfer Softwarehaus die Jahresziele bestätigen. Der Markt reagierte auf die Zahlen kurz nach Börseneröffnung mit einem Plus von gut 5 Prozent.









Der Ausblick auf die Börsen-Woche



Quelle: HSBC