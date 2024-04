Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, sagte am Dienstag, dass "die Zinssenkung im Juni, sofern es keine Überraschungen gibt, eine 'vollendete Tatsache' ist". Weitere Zitate Aber wir müssen sehr vorsichtig sein, was danach kommt. Was die Fed entscheidet, ist nicht nur für die USA, sondern auch für die Weltwirtschaft ...

