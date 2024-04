USD/CHF gewinnt in der risikofreudigen Stimmung im frühen europäischen Handel am Dienstag bei 0,9125 an Boden. - Die hawkischen Kommentare der Fed geben dem Greenback Auftrieb und sorgen für Rückenwind für USD/CHF. - Die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten könnten sicheren Häfen wie dem Schweizer Franken Auftrieb geben. - Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...