Original-Research: ORBIS SE - von GSC Research GmbH



Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS SE



Unternehmen: ORBIS SE

ISIN: DE0005228779



Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2023

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.04.2024

Kursziel: 9,10 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 05.05.2022, vormals Halten

Analyst: Thorsten Renner



2023 mit erneuter Umsatz- und Ergebnissteigerung



Die ORBIS SE schloss das Geschäftsjahr 2023 erfolgreich ab. Sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ergebnisseite erreichte die Gesellschaft Zuwächse. Da sich auch noch die ausgewiesene Steuerquote positiv entwickelte, legte der Jahresüberschuss deutlich auf 2,7 Mio. Euro zu. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich entsprechend auf 0,29 Euro. Etwas enttäuschend fiel der Dividendenvorschlag von 0,10 Euro je Aktie aus. Allerdings ist der Vorstand angesichts des makroökonomischen Umfelds vorsichtig gestimmt, da dies auch negative Auswirkungen auf die Kunden und ihre Bereitschaft zum Start neuer Projekte haben könnte.



Trotz allem steht jedoch die Digitalisierung der Unternehmensprozesse bei den meisten Firmen oben auf der Agenda. Hier hat sich ORBIS bereits frühzeitig als wichtiger Partner positioniert. Dieser Trend wird auch in den kommenden Jahren anhalten, da das Thema für die Unternehmen im Hinblick auf Kosteneinsparungen unerlässlich ist. Und es wird noch dadurch befeuert, dass auf dem Arbeitsmarkt ein Mangel an Fachkräften vorherrscht. Mit einer höheren Digitalisierungsrate können fehlende Mitarbeiter kompensiert werden. Entsprechend erwarten wir hier in den kommenden Jahren noch ausreichend Potenzial für ORBIS.



Auch wenn die Digitalisierung weiter voranschreiten wird, könnte das wirtschaftliche und geopolitische Umfeld dazu führen, dass einige Unternehmen ihre geplanten Projekte zunächst einmal verschieben. Hinzu kommen noch hohe Energiepreise in Verbindung mit massiv steigenden Personalkosten, was sich ebenfalls negativ auf die Investitionsbereitschaft der Kunden auswirken könnte.



Entscheidend für den weiteren Erfolg der ORBIS SE ist jedoch die Verfügbarkeit ausreichend qualifizierter Mitarbeiter. Dabei helfen auch Übernahmen, da hierdurch recht einfach neue Beschäftigte gewonnen werden können. Ansonsten schlagen die Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung bereits mit höheren Kosten zu Buche. Entsprechend halten wir angesichts gut gefüllter Kassen auch in Zukunft weitere Zukäufe für wahrscheinlich.

Aktuell decken die liquiden Mittel und der Wert der eigenen Aktien mehr als 25 Prozent der Marktkapitalisierung der ORBIS SE ab. Nach dem deutlichen Kursrückgang im vergangenen August hat sich die Notierung des Anteilsscheins trotz der äußerst soliden Entwicklung derzeit lediglich bis in den Bereich um 6 Euro erholt. Mittelfristig sehen wir aber unverändert deutliches Wachstumspotenzial für das Saarbrücker Unternehmen. Entsprechend empfehlen wir, die ORBIS-Aktie auf Basis unseres auf 9,10 Euro erhöhten Kursziels weiterhin zu "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29503.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.gsc-research.de.



