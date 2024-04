Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) bei Umsatz und Jahresüberschuss Zuwächse erzielt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der Jahresüberschuss deutlich auf 2,7 Mio. Euro zugelegt. Das Ergebnis je Aktie sei entsprechend auf 0,29 Euro gestiegen. Etwas enttäuschend habe sich der Dividendenvorschlag von 0,10 Euro je Aktie gestaltet. Allerdings sei der Vorstand angesichts des makroökonomischen Umfelds vorsichtig gestimmt, da dies negative Auswirkungen auf die Kunden und ihre Bereitschaft zum Start neuer Projekte haben könne. Trotz allem stehe jedoch die Digitalisierung der Unternehmensprozesse bei den meisten Firmen oben auf der Agenda. Hier habe sich ORBIS bereits frühzeitig als wichtiger Partner positioniert. Dieser Trend werde in den kommenden Jahren anhalten, da das Thema für die Unternehmen im Hinblick auf Kosteneinsparungen unerlässlich sei. Entscheidend für den weiteren Erfolg der ORBIS SE werde jedoch die Verfügbarkeit ausreichend qualifizierter Mitarbeiter sein. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 9,10 Euro (zuvor: 8,90 Euro) und bestätigt das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.04.2024, 10:45 Uhr)



