Die zwei neuen Produkte sind für gewerbliche und industrielle Photovoltaik-Anlagen konzipiert. Sie sind mit jeweils fünf MPP-Trackern ausgestattet, an die sich jeweils zwei Modulstränge anschließen lassen. Auch für das Repowering sind die neuen Photovoltaik-Wechselrichter geeignet. Kaco New Energy hat zwei neue Photovoltaik-Wechselrichter auf den Markt gebracht. Die Produkte "blueplanet 50. 0 NX3" und "blueplanet 60. 0 NX3" sind speziell für komplexe Photovoltaik-Dachanlage im Gewerbe und der Industrie konzipiert. Sie seien mit jeweils fünf MPP-Trackern ausgestattet, an die jeweils zwei Modulstränge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...