© Foto: Unsplash



Die UBS hat ihr Rating für die so genannten Big Six - also die Magnificent Seven ohne Tesla - im Vorfeld der heiß erwarteten Earnings von "Übergewichten" auf "Neutral" herabgestuft.Im Vorfeld der in dieser Woche anstehenden Gewinne hat die UBS ihre Sektorenempfehlung für Alphabet, Apple, Amazon, Meta Platforms, Microsoft und Nvidia von "Übergewichten" auf "Neutral" herabgestuft. "Die Gewinndynamik hat sich nach einem Anstieg des Gewinnwachstums deutlich ins Negative gedreht", so Jonathan Golub von UBS. Die Herabstufung des Sektors sei "eine Anerkennung der schwierigen Wettbewerbssituation und der zyklischen Kräfte, die auf diesen Aktien lasten". Das Downgrade beruhe demnach "nicht auf …