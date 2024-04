Die Bestimmungen gelten für alle Produkte und sind nicht auf bestimmte Unternehmen oder Branchen ausgerichtet. Sie werden am Mittwoch im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Die EU-Mitgliedsländer haben drei Jahre Zeit, um sie in nationales Recht umzusetzen. Das Europäische Parlament hat am Dienstag neue Vorschriften gebilligt, mit denen Produkte aus Zwangsarbeit in der Europäischen Union verboten werden sollen. "Die Behörden der Mitgliedsstaaten und die Europäische Kommission werden in der Lage sein, verdächtige Waren, Lieferketten und Hersteller zu untersuchen", erklärte das EU-Parlament ...

