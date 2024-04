Der Softwarekonzern SAP orientiert sich zunehmend am angelsächsischen Markt. Dafür spricht nicht nur der Zeitpunkt von Zahlenvorlage und Earnings-Call am Montag (22.4.) nach US-Börsenschluss. Auch bei den Gewinnmargen will sich CFO Dominik Asam mit dem an der Wall Street viel beachteten "Rule-of-40-Score" (Summe aus Umsatzwachstum und Free Cashflow-Marge) perspektivisch an den aktuell noch deutlich höheren Werten der US-amerikanischen Branchenplayer messen lassen. Beim Q1-Bericht lag der Fokus stark auf der Entwicklung des Cloud-Geschäfts, das sowohl ...

