Was für ein Comeback an den Aktienmärkten. Der DAX steigt über 18.100 Punkte, die Nasdaq zieht deutlich an, Nvidia im Plus und selbst Tesla wird gekauft. Wir besprechen diese und weitere Bewegungen gleich ab 18.00 Uhr im Webinar von Robomarkets - hier einschalten. Kommentar von Jürgen Molnar, Robomarkets… Seit dem Tief in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag vergangener Woche, als Meldungen über einen israelischen Gegenschlag über die Ticker liefen, hat der Deutsche Aktienindex schon wieder fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...