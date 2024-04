DJ XETRA-SCHLUSS/SAP und Munich Re treiben DAX über 18.000

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Positive Vorlagen von den US-Börsen und ein günstiger Start der Berichtssaison zum ersten Quartal haben die deutschen Aktienkurse am Dienstag weiter nach oben getrieben. Der DAX gewann 1,9 Prozent auf 18.206 Punkte, gestützt vor allem von kräftigen Gewinnen des Indexschwergewichts SAP und der Munich Re nach guten Unternehmensergebnissen. "Die Chance ist gut, dass der DAX die Konsolidierung der vergangenen Woche beendet und wieder Richtung Allzeithoch steigt", sagte ein Marktanalyst.

Neue Einkaufsmanagerdaten haben auf Seiten der Dienstleister positiv überrascht, auf Seiten des verarbeitenden Gewerbes deuten sie aber noch kein Ende der Schwäche an. Am deutschen Aktienmarkt schlossen in der Folge einige besonders konjunkturabhängige Werte vor allem der zweiten Reihe deutlicher im Minus oder blieben hinter dem Gesamtmarkt zurück, so Befesa, Aurubis, Thyssen, Evonik und Wacker Chemie. Insgesamt ging es aber auch in der zweiten Reihe überwiegend deutlich nach oben.

Größter Gewinner im DAX waren Sartorius, die nach guten Zahlen eines US-Konkurrenten 6,8 Prozent auf 291,70 Euro gewannen. Sie waren allerdings zuvor nach schwachen Zahlen von 382 Euro bis auf 265 Euro abgestürzt, so dass Händler auch von einer technischen Erholung sprachen. Ähnliches gilt für Merck, die sich um 4 Prozent erholten.

Starke Auftragslage bei SAP

Bei den Einzelwerten setzte aber vor allem die Berichtssaison die Akzente. SAP schlossen rund 5,3 Prozent fester mit 174,86 Euro. Sie stützten als Schwergewicht damit auch den DAX maßgeblich. Nach der Schwäche der Aktie im Vorfeld der Zahlenvorlage sorgten laut Jefferies die Beschleunigung des Cloud-Geschäfts, der bessere freie Cashflow sowie die Bestätigung der Jahresprognose für eine Outperformance der Aktie. Als ermutigend bezeichneten die Analysten der Deutschen Bank die Entwicklung des Cloud-Auftragsbestands. Die Bank of America hat das SAP-Kursziel leicht erhöht auf 202 von 200 Euro.

Exzellente Schaden-Kosten-Quote bei Munich Re

Munich Re stiegen um 3,9 Prozent. Der Rückversicherer hat mit einem Gewinn von rund 2,1 Milliarden Euro die Konsensschätzung von 1,48 Milliarden Euro klar geschlagen. Gut liest sich auch die Schaden-Kosten-Quote von 75 Prozent. JP Morgan etwa war von einem Wert von 81 Prozent ausgegangen.

Am Ende im DAX lagen Henkel mit einem Minus von 2,6 Prozent bzw. 1,96 Euro. Die Aktie wurde allerdings ex Dividende von 1,85 Euro gehandelt.

Aixtron zogen im MDAX um 5,4 Prozent an mit der Nachricht, dass sich der US-Halbleiterbauelementehersteller Vishay Intertechnology für die Aixtron-Technologie entschieden hat. Daneben stützte eine Kaufempfehlung durch Hauck Aufhäuser.

Für Eckert & Ziegler ging es um weitere 2,8 Prozent nach oben. Das Strahlen- und Medizintechnikunternehmen steigerte den Gewinn im ersten Quartal überproportional zum Umsatz. SFC Energy verbesserten sich mit einem Auftrag um gut 3,2 Prozent.

Delivery Hero erholten sich um 5,8 Prozent auf 29,39 Euro, die UBS hat das Kursziel auf 48 von 40 Euro erhöht und die Aktie als Favorit in der Branche herausgestellt.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.205,94 +1,9% +8,30% DAX-Future 18.332,00 +1,5% +6,56% XDAX 18.129,30 +1,1% +8,12% MDAX 26.637,93 +1,3% -1,84% TecDAX 3.288,36 +2,2% -1,47% SDAX 14.261,01 +1,5% +2,15% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,04 -16 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 31 7 2 3.878,2 69,7 63,4 MDAX 39 10 1 475,8 26,0 22,2 TecDAX 27 0 2 1.078,3 22,2 22,0 SDAX 55 11 4 81,2 6,0 6,8 ===

