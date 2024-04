Tesla, die Elektroautomobil-Riesenfirma, ist im Fokus der Anleger, da Schwankungen in der Aktienleistung für Gesprächsstoff sorgen. Seit seinem Börsengang im Jahr 2010 hat das Unternehmen einen atemberaubenden Anstieg von 11.000% verzeichnet und hat damit traditionelle Automobilhersteller sowie neue EV-Konkurrenten deutlich übertroffen. Allerdings hat sich das Blatt gewendet, und die Aktie hat in jüngster Zeit fast die Hälfte ihres Werts eingebüßt. Preissenkungen für beliebte Modelle in den USA und eine ansteigende Konkurrenz in China haben die Gewinnmargen unter Druck gesetzt. Trotz der Herausforderungen könnten niedrige Zinsen und eine sich belebende chinesische Wirtschaft für Tesla von Vorteil sein. Die Bewertung der Firma ist in der Nähe historischer Tiefs, und die Anlegersentiment ist extrem negativ, [...]

