NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA verlange Prozess-Nachbesserungen bei der Fertigung von CT-Systemen in einem chinesischen Werk des Medizintechnikkonzerns, schrieb Analyst Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn die angesprochenen Probleme beherrschbar erschienen, rücke das Unternehmen dadurch erneut in den Fokus wegen Qualitäts- und Sicherheitsproblemen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2024 / 13:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024 / 13:44 / ET



ISIN: NL0000009538

