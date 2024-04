Berlin - Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang spricht der AfD aufgrund der Affären um Spionage-Vorwürfe für China und Korruptionsvorwürfe in Zusammenhang mit russischer Propaganda eine "patriotische Gesinnung" ab.



"Die AfD trägt ja immer ihren Patriotismus vor sich her", sagte Lang am Dienstag dem Fernsehsender "Welt". Da frage sie mich manchmal: "Patriotisch eigentlich für welches Land? Für Deutschland, für Russland oder für China?"



Am Ende handele die AfD nicht im Interesse der deutschen Bürger, so die Grünen-Chefin weiter. Und sie handele auch nicht im Interesse Europas, sondern sie handele "im Zweifelsfall im Interesse von Diktatoren".

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken