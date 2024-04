Die Vermarktung der österreichische Speisekartoffelernte 2023 geht langsam aber sicher zu Ende. So haben bereits etliche Händler ihre allerletzten Restbestände aus ihren Lägern an den LEH ausgeliefert. Auch bei den Landwirten liegen in der Regel keine Erdäpfel mehr, so berichtet das Agrarisches Informationszentrum (AIZ). Bildquelle: Pixabay Bei einigen wenigen...

