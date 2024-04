Ab dem 25. April hat auch Lindau einen Alnatura Super Natur Markt. Im neuen Myos-Turm am Esso-Kreisel in der Ludwig-Kick-Straße geht auf rund 540 Quadratmetern der erste Alnatura Markt in der Bodensee-Stadt an den Start. Der neue Bio-Supermarkt bietet ein umfang- und abwechslungsreiches Bio-Vollsortiment: Die Kundinnen und Kunden können aus über 6.000 Bio-Produkten auswählen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...