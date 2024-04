Der Schweizer Pharmakonzern Novartis überzeugte am Dienstag mit über den Prognosen liegenden Ergebnissen im ersten Quartal und hob daraufhin die Gesamtjahresprognose an. Die Aktie legte als Reaktion zwar zu, aber so ganz perfekt kommt das Chartbild nicht daher.

Den vollständigen Artikel lesen ...