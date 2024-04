SES richtet nunmehr weltweit die O3b mPOWER-Dienste ein, die hohen Durchsatz, große Flexibilität und niedrige Latenz bieten

SES kündigte heute an, dass O3b mPOWER, sein softwaregesteuertes Satellitensystem der zweiten Generation, nun einsatzfähig und bereit ist, an jedem Ort auf dem Erdball leistungsstarke Konnektivitätsdienste bereitzustellen. Dank der ersten sechs O3b-mPOWER-Satelliten in der mittleren Erdumlaufbahn (MEO), d. h. in einer Entfernung von 8 000 km von der Erde, und einer umfassenden Bodeninfrastruktur überall auf der Welt wird SES in den kommenden Monaten die Dienste für die Kunden von O3b mPOWER einrichten, um zuverlässige Konnektivitätsdienste anzubieten, die vom zweistelligen Mbps-Bereich bis zu mehreren Gigabits pro Sekunde reichen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240423449370/de/

SES's O3b mPOWER System Starts Providing High-performance Connectivity Services (Photo: Business Wire)

Bisher hat SES sechs von 13 der O3b-mPOWER-Satelliten mit hohem Durchsatz und niedriger Latenz gestartet, die es SES im Zusammenspiel mit strategisch positionierten Satelliten-Bodenstationen erlauben, Kunden in zahlreichen Marktsegmenten allerorts auf dem Globus zu erreichen. Nun, da das O3b-mPOWER-System einsatzbereit ist, kann SES seine einzigartige MEO-Netzwerkkapazität verstärken und so seine bestehende O3b Konstellation ergänzen. Der Start der nächsten beiden O3b mPOWER-Satelliten ist für Ende 2024 geplant.

Durch die Kombination seiner Netzwerke in der mittleren (MEO) und der geostationären Umlaufbahn (GEO) sowie den Zugang zu Lösungen in der niedrigen Erdumlaufbahn (LEO) über seine strategischen Partner positioniert sich SES global als der einzige Anbieter, der in der Lage ist, Dienste mit geringer Latenz und hohem Durchsatz, großer Zuverlässigkeit und flexibler Einsatzfähigkeit in verschiedenen Umlaufbahnen bereitzustellen, um den Anforderungen seiner Kunden überall auf der Welt gerecht zu werden.

"Wir sind begeistert, dass O3b mPOWER nun bereit ist, unsere Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen. Über die letzten Jahre haben unsere Teams bei SES gemeinsam mit unseren technologischen Partnern für die Boden- und Weltraumsegmente ohne Unterlass am Aufbau unseres O3b-mPOWER-Systems gearbeitet. Ich bin stolz darauf, dass unsere gesamte Kerninfrastruktur nunmehr eingerichtet, getestet und bereit ist, seine Dienste auf globalem Niveau aufzunehmen", so Adel Al-Saleh, der CEO von SES. "Angesichts der hohen Nachfrage nach den Lösungen von O3b mPOWER war dieser Augenblick bei unseren Kunden in den Sektoren Mobilität, Regierungsdienste, Unternehmen und Clouddienste seit langem erwartet. Wir freuen uns, in den nächsten Wochen mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Entwicklungspläne für ihre Tätigkeiten dank der äußerst zuverlässigen, leistungsfähigen und sicheren Dienste von O3b mPOWER umzusetzen."

Folgen Sie uns auf:

X Facebook YouTube LinkedIn Instagram

Hier finden Sie unseren Blog

Besuchen Sie hier unsere Media Gallery

Über SES

SES hat die Vision, durch die Verbreitung von Videoinhalten in höchster Qualität und die Bereitstellung nahtloser Datenkonnektivitätsleistungen beeindruckende Erlebnisse rund um den Erdball zu ermöglichen. Als führender globaler Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte besitzt und betreibt SES die weltweit einzige Konstellation aus Satelliten in der geosynchronen (GEO) und mittleren (MEO) Erdumlaufbahn, um eine weltweite Abdeckung und hohe Leistungsstärke anzubieten. Mithilfe des umfangreichen und intelligenten cloudfähigen Netzwerks kann SES an jedem Ort zu Land, zu Wasser und in der Luft hochwertige Konnektivitätslösungen bereitstellen und ist Partner weltweit führender Telekommunikationsunternehmen, Mobilfunkbetreiber, staatlicher Regierungsbehörden, Konnektivitäts- und Cloud-Dienstleistern, Rundfunkanbietern, Betreibern von Videoplattformen und Inhalteanbietern. Das Videonetzwerk von SES versorgt mehr als 6.400 Kanäle und erreicht mit seiner beispiellosen Reichweite rund 363 Millionen Haushalte. Zudem stellt es Mediendienstleistungen für lineare und nichtlineare Inhalte bereit. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist an den Börsen von Paris und Luxemburg notiert (Ticker: SESG). Weitere Informationen finden Sie unter: www.ses.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240423449370/de/

Contacts:

Suzanne Ong

External Communications

Tel. +352 710 725 500

suzanne.ong@ses.com