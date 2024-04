LONDON (dpa-AFX) - Croda International PLC (CRDA.L), a British specialty chemicals company, Wednesday reported sales of 409 million pounds for the first quarter, 14 percent lower than 477 million pounds in the same quarter a year ago.



For the full year, the company continues to expect adjusted profit before tax to be in the range of 260 million pounds- 300 million pounds.



