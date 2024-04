Unterföhring (ots) -24. April 2024. Exklusiv auf Joyn. Exklusiv in SAT.1. Exklusiv auf ProSieben. ProSiebenSat.1 verlängert den Exklusiv-Vertrag mit Moderator Matthias Opdenhövel um mehrere Jahre.Matthias Opdenhövel wird weiter unterschiedliche, große Shows wie "The Masked Singer", "Schlag den Star", "The Tribute" oder "Hast du Töne" moderieren. Für ranFussball begleitet Matthias Opdenhövel alle hochklassigen Fußball-Spiele.Henrik Pabst, als Chief Content Officer verantwortlich für alle Inhalte auf Joyn, ProSieben und SAT.1: "Was kann dieser Mann eigentlich nicht? Große Show, Sport, Quiz und Fußball - Matthias Opdenhövel ist für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein wichtiger Vertrauensmann, den sie gerne in ihre Wohnzimmer oder auf ihr Smartphone einladen. Wir freuen uns sehr auf mehrere weitere Jahre mit Matthias Opdenhövel."Matthias Opdenhövel: "Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung unserer guten Zusammenarbeit. Die Vielfalt und die Möglichkeiten, die die unterschiedlichen Plattformen des Konzerns bieten, sind einfach: opdi-mal."Pressekontakt:Frank WolkenhauerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.oneSeven.One Entertainment Group GmbHMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.Seven.OneOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73135/5764491