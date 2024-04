München - Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im April auf 89,4 Punkte gestiegen, und damit stärker als erwartet. Das teilte das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Mittwoch mit.



