Zürich - Die diesjährige Huawei Europe Enterprise Roadshow steht unter dem Motto «Digital & Green: Accelerate Industrial Intelligence». Der Digitaltruck, der durch insgesamt 54 Städte in 21 europäischen Ländern fährt, machte gestern in Zürich Station und wird morgen in Lausanne sowie am 29. April in Bern Kunden und Partner des Technologieausrüsters zur Demonstration von Technologieinnovation und Transfer von Expertenwissen versammeln. Die Truck-Roadshow ...

