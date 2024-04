Tesla enttäuscht mit erstem Umsatzrückgang seit Jahren

Werbung







Tesla hat am gestrigen Abend nachbörslich seine mit Spannung erwarteten Zahlen für das erste Quartal geliefert. Dabei sind Umsatz und Gewinn eingebrochen, nachdem Tesla mit einer schwächeren Nachfrage und wachsender Konkurrenz - vorallem aus China - zu kämpfen hat.



Der US-Elektrobauer Tesla hat im abgelaufenen Quartal den ersten Umsatzrückgang seit rund vier Jahren verzeichnet. Das Unternehmen meldetet am Dienstag einen Umsatz von 21,3 Milliarden US-Dollar. Im vorherigen Quartal waren es noch 23,33 Milliarden US-Dollar. Auch beim Gewinn enttäuschte Tesla: Der Quartalsgewinn fiel unter dem Strich um 55 Prozent auf 1,13 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,45 US-Dollar. Doch die Einbußen in den Geschäftszahlen hatten sich bereits abgezeichnet nachdem Tesla zuletzt vermeldet hatte, dass im ersten Quartal mit 387.000 ausgelieferten Fahrzeugen 8,5 Prozent weniger als im Vorjahresquartal ausgeliefert wurden. Tesla hat nach dem rasanten Wachstum der letzten Jahre mit einer gedämpften Nachfrage sowie einer wachsenden Konkurrenz zu kämpfen, insbesondere aus China. Zuletzt hatte der chinesische Elektrobauer BYD mehr Elektroautos verkauft als Tesla. Im Preiskampf mit den seinen Wettbewerben verkündete Tesla gestern bei Vorlage der Quartalszahlen, dass im zweiten Halbjahr 2025 neue Modelle in die Produktion gehen sollen - darunter auch günstigere Modelle. Seit Jahresbeginn ist die Tesla-Aktie um rund 42 Prozent gefallen.









