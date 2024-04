In einem Inselbetrieb hat Netze BW die Beimischung von Wasserstoff im Verteilnetz erprobt. Das Fazit fiel positiv aus. Das Verteilnetz für Erdgas in Baden-Württemberg ist grundsätzlich in der Lage, Wasserstoff als Beimischung zu transportieren. Das folgert Netze BW aus dem Praxistest mit dem Titel "Wasserstoff-Insel Öhringen". In dem für den Versuch abgetrennten Versorgungsgebiet speiste Netz BW im realen Betrieb bis zu 30 Prozent Wasserstoff ein.Das Testgebiet umfasste einen 500 Meter langen Netzabschnitt, ...

