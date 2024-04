Vom großen Elektro-Auto- Pionier, zum dem der dem chinesischen Elektro-Zug hinterher schaut. Tesla hat Zahlen gebracht und die liegen deutlich unter den Erwartungen. Trotzdem steigt die Aktie nachbörslich. Wie die Zukunftsversprechen von Elon Musk einzuordnen sind, was vom dem US-Unternehmen noch zu erwarten ist und weshalb Porsche vor einer Comeback-Story stehen könnte, erfahren Sie in diesem Interview mit Jürgen Pieper, Auto-Analyst. Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche Autom. Holding.