Nachdem der US-Dollar (USD) im amerikanischen Handel am Dienstag gegenüber seinen Hauptkonkurrenten nachgegeben hatte, scheint er sich am Mittwochmorgen in Europa zu stabilisieren. Die Marktteilnehmer werden die IFO-Stimmungsdaten aus Deutschland zur Wochenmitte genau beobachten. Später am Tag stehen in den USA die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter ...

