Tesla: Anleger jubeln - E-Autopionier wird KI-Robotik-Unternehmen!

Starke Reaktion auf die Quartalszahlen!

Rückblick

Tesla ist zwar Innovator im E-Auto-Markt, aber es gibt auch einige Baustellen, welche die Produktion beeinträchtigen und auf den Absatz drücken. In den letzten Monaten ging es mit der Tesla-Aktie daher immer weiter nach Süden. Auch die letzte Konsolidierungsbewegung über der lila Linie wurde nach unten verlassen.

Tesla-Aktie: Chart vom 23.04.2024, Kürzel: TSLA, Kurs: 161.61 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sollte sich die Aktie über der orangen Abwärtstrendlinie stabilisieren, könnte der Grundstein für eine Trendwende gelegt werden.

Mögliches bärisches Szenario

Bei einem nachhaltigen Rückfall der Aktie unter die Kursmarke von 160 USD bleiben die Bären weiter am Drücker.

Meinung

Tesla verspricht für das kommende Jahr günstigere neue Modelle und konnte damit gestern bei den Anlegern trotz eines Gewinneinbruchs im ersten Quartal punkten. Die Taktik, seine E-Modelle stark zu reduzieren, um Marktanteile zu gewinnen, stieß in der Vergangenheit auf viel Kritik, da diese Maßnahmen den Gewinn belasten. Die Einstellung des E-Autoprojektes bei Apple zeigt, wie schwierig es sein dürfte, eine marktdominierende Stellung in diesem Geschäft einzunehmen. Daher will Musk Tesla zukünftig als "KI-Robotik-Unternehmen" und nicht als Autobauer ausrichten. Die Aktie des E-Auto-Pioniers könnte am 23.04.2024 nachbörslich zweistellig zulegen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 461.40 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 14.34 Mrd. USD

Meine Meinung zu Tesla ist bärisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in TSLA hält.

