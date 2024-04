The Grounds Real Estate Development meldet Neuigkeiten zu ihrem Nachverdichtungsprojekts in der Margaretenstraße in Berlin-Lichtenberg - "Maggie": Man habe sämtliche 27 neue Wohnungen verkauft, so das Immobilien-Unternehmen am Mittwoch. Das Angebot sei auf reges Käuferinteresse getroffen, sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand des Unternehmens. "Die Baumaßnahmen ...

