Kalenderwoche 42 am KMU-Anleihemarkt - Mitte Oktober befinden sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche neuen Anleihen in der Zeichnungsphase. Mit Kupons zwischen 7,00% und 10,00% liegen die aktuell angebotenen Bonds weiterhin in gehobenen Zinsregionen. Seit dieser Woche kann nun auch der neue Green Bond der UBM Development AG (AT0000A3FFK1) gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase der 7,00%-Anleihe läuft bis zum 22. Oktober 2024. Während der vorgelagerten Umtauschphase wurde bereits ein Volumen von 73,6 Mio. Euro von bestehenden UBM-Anleiheinhabern eingetauscht. Das Gesamtvolumen des neuen fünfjährigen Green Bonds beläuft sich auch 100 Mio. Euro, kann aber auch auf bis zu 150 Mio. Euro aufgestockt werden. Neben der neuen UBM-Anleihe können gegenwärtig auch neue Unternehmensanleihen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig, BIOGENA, WegscheidEntrenco und meinSolardach.de gezeichnet werden. Weitere Bonds sind darüber hinaus angekündigt.

