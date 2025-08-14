Die Energiekontor AG (DE0005313506) überzeugt mit einem verdoppelten Konzernergebnis. Der Bremer Projektentwickler profitiert vom starken Projektgeschäft und bestätigt optimistisch seine ambitionierte Wachstumsstrategie. Projektgeschäft sorgt für Schwung: Das Konzernergebnis vor Steuern explodierte um 69,5 Prozent auf 28,3 Millionen Euro. Diese beeindruckende Steigerung verdankt Energiekontor erfolgreichen Projektverkäufen in Schottland und Deutschland. Weitere Transaktionen stehen bereits in den Startlöchern. Das Konzernergebnis nach Steuern verdoppelte sich sogar auf 24,1 Millionen Euro. Eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
