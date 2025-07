Sommerphase am KMU-Anleihemarkt

In der 29. Kalenderwoche geht es am KMU-Anleihemarkt sommerlich ruhig zu - einige Unternehmen präsentieren dennoch Geschäftszahlen und veröffentlichen interessante Unternehmensnews. So schließt die Semper idem Underberg AG ihr Geschäftsjahr 2024/25 mit einem bereinigten EBITDA von 12,2 Mio. Euro ab, das nur leicht unter dem Vorjahreswert von 12,8 Mio. Euro liegt. Trotz eines Umsatzrückgangs von 142,0 Mio. auf 134,8 Mio. Euro, kann die EBITDA-Marge mit stabilen 9,0?% gehalten werden. Underberg fokussiert sich weiterhin auf den Ausbau seiner Kernmarken. Die Heidelberger Beteiligungsholding AG kündigt die Emission einer Wandelanleihe mit einem Volumen von bis ...

