In der kommenden Woche wird der Industriegaseriese Linde seine Bücher öffnen. Bevor es am Donnerstag, 2. Mai, allerdings Einblick in die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal gibt, hat am heutigen Mittwoch bereits der große Rivale Air Liquide seine Zahlen vorgelegt. Die Aktie der Franzosen reagiert darauf mit einem leichten Minus.Air Liquide hat im ersten Quartal gesunkene Energiepreise und negative Währungseffekte zu spüren bekommen. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 7,3 Prozent auf 6,65 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...