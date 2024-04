LONDON (dpa-AFX) - Schroders plc (SDR.L) announced on Wednesday that Group Chief Executive Officer Peter Harrison plans to retire next year.



The Board expects a smooth transition in 2025, with Harrison continuing as a Company director during this time.



Harrison joined Schroders in March 2013 and was appointed group chief executive in April 2016.



