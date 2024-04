Die Consolar Solare Energiesysteme aus Frankfurt hat ihren ersten PVT-Wärmepumpenkollektor in Frankreich installiert, der sowohl Strom als auch Wärme liefert. Die Anlage, zu der das PVT-Kollektor-System Solink sowie eine Wärmepumpe gehören, befindet sich in Paris. Insgesamt hat Consolar nach eigenen Angaben bereits gut 3.500 Anlagen mit der Solink-Technologie in Europa in Betrieb genommen. Der PVT-Kollektor kombiniert die Technologien der Photovoltaik (PV) und Solarthermie (T). Der Wärmetauscher ...

