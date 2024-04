Berlin - Das Bundeswirtschaftsministerium und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sind künftig auf der Plattform Tiktok vertreten. Der Kanal mit dem Handle "BMWK_Habeck" und dem Account-Namen "Habeck & Team BMWK" sei ab sofort online, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.



Wie die anderen Kanäle des Bundeswirtschaftsministeriums solle auch der neue Online-Auftritt über die Themen des BMWK informieren, das Regierungshandeln erklären und Einblicke in die Arbeit des Bundesministers und Vizekanzlers geben, hieß es. Die Erweiterung der digitalen Kommunikationskanäle ergänze das Informationsangebot des Ministeriums und ermögliche, insbesondere mit jungen Nutzern in den direkten Austausch zu treten.



Zum Start soll es am Donnerstag ein sogenanntes "Tiktok Live" mit Habeck geben. Das Ministerium war bisher bereits auf Instagram, Facebook, X, Linkedin, Youtube, Bluesky und Threads vertreten.

