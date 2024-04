NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Gewinnerwartungen am Markt und damit auch die Bewertungsmultiplikatoren könnten weiter sinken, da der Elektroautobauer noch schwächer abgeschnitten habe als schon befürchtet, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig könnten zwar der erneuerte Fokus auf autonom fahrende Robotaxis und das Vorziehen einiger neuer Modelle zur Wachstumsstimulierung die Aktie retten. Doch auf lange Sicht sei die immer noch hohe Bewertung wohl nicht zu halten./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2024 / 08:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2024 / 08:16 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

