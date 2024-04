FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Iberdrola nach Quartalszahlen von 11,50 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Energieversorger sei gut ins Jahr gestartet, habe mit dem Verkauf von Aktivitäten in Mexiko die Verschuldung reduziert und zudem den Ausblick angehoben, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er konstatierte ausgezeichnete mittelfristige Gewinnperspektiven sowie eine nachhaltige und attraktive Dividendenpolitik. Allerdings spiegele sich das in der hohen Bewertung bereits wider, genauso wie die geografische Diversifikation und die gute Erfolgsbilanz. Zudem stelle ein möglicher US-Präsident Donald Trump ein Risiko dar./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2024 / 13:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2024 / 13:33 / MESZ





ISIN: ES0144580Y14

