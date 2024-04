Zürich - Die Globalance Bank beruft mit Susanne Kundert als Leiterin Anlagen eine ausgewiesene Expertin in die Geschäftsleitung. Sie ist Chartered Financial Analyst (CFA) und besitzt ein Certificate in ESG Investing (CFA ESG). Susanne Kundert bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit, wobei sie sich seit 15 Jahren auf die Entwicklung und das Portfolio Management nachhaltiger Anlagelösungen konzentrierte. Mitte April hat die Finanzexpertin ...

