Pordenone, Italien (ots/PRNewswire) -Estrima, ein Unternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Branche und einer stabilen Marktposition, bietet mit Birò, dem kleinsten verfügbaren vierrädrigen Elektrofahrzeug, eine innovative Lösung für die urbane Mobilität. Diese Lösung, die sich durch ihre Anpassungsfähigkeit an moderne städtische Bedürfnisse auszeichnet, garantiert Nachhaltigkeit, Effizienz und Funktionalität.Im Jahr 2023 verzeichnete die Gruppo Estrima zusammen mit Brieda E C S.r.l. und Sharbie S.r.l. einen Umsatzanstieg von 20% gegenüber 2022 auf 43,3 Mio. EUR, was durch das starke Umsatzwachstum von Birò ermöglicht wurde, das im Jahr 2023 um 25% zunahm. Dieser Erfolg wurde durch die Umsetzung der Unternehmensstrategie von Estrima auf den Hauptmärkten (Italien, Niederlande und Frankreich) erreicht. Darüber hinaus beschloss Estrima, seine Position durch den Zugang zu neuen Märkten (Deutschland, Schweden, Slowenien, Kroatien, Spanien und Belgien) zu erweitern.In Italien zum Beispiel, einem Markt, der von Estrima direkt und ohne Unterstützung von Partnern bearbeitet wird, verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 54% bei Birò, ein Beweis für die Solidität des Geschäftsmodells, der Unternehmensstrategie und der zunehmenden Beliebtheit der Marke.Mit seinen einzigartigen Eigenschaften und kompakten Abmessungen ist der Birò eine ideale Alternative zu herkömmlichen Autos. Er ist im Stadtverkehr leicht zu fahren, lässt sich praktisch überall problemlos einparken und bietet mit seinen vier Scheibenbremsen und der robusten Formstahlkarosserie einen hohen Sicherheitsstandard. Die herausnehmbare ReMove-Batterie verkürzt die Ladezeiten vollständig und garantiert eine kontinuierliche Nutzung des Fahrzeugs.Die Nachfrage nach elektrischen Mikromobilitätsoptionen ist ein ständig wachsender Trend, der darauf abzielt, sperrige Transportmittel durch wendigere und umweltfreundlichere Lösungen zu ersetzen. Aus diesem Grund bereitet Estrima die Ausweitung seiner Präsenz in ganz Europa vor und wird dabei von lokalen Partnern unterstützt, die ihre jeweiligen Regionen gut kennen und in der Lage sind, die Strategie von Estrima in ihren Ländern umzusetzen.Kontakt:Giovanni Brusegan, giovanni.brusegan@estrima.com, +39 328 751 3150