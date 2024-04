Trotz gemischter Quartalsergebnisse und Herausforderungen in der Automobilbranche sorgt die Ankündigung von kostengünstigeren Elektrofahrzeugmodellen für Aufsehen bei Anlegern und Analysten. Die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers erlebten einen bemerkenswerten Anstieg von etwa 10%, was durch den Ausblick auf neue, erschwinglichere Modelle bereits im Frühjahr 2025 getrieben wurde. Die Aussicht auf erschwinglichere Fahrzeuge kontrastiert mit dem ersten Rückgang des Quartalsumsatzes des Unternehmens seit fast vier Jahren und scheint das Vertrauen des Marktes in das langfristige Wachstum des Unternehmens und sein Potenzial als Vorreiter im Bereich autonomer Fahrdienste zu stärken. Ein Analystenkommentar hebt hervor, dass die Anleger mit den Plänen des Unternehmens zufrieden seien, welche den Marktwert um zusätzliche 50 Milliarden Dollar steigern könnten. Trotz eines schwierigen Quartals [...]

